Бабине літо добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг
З 5 жовтня в Україні очікують значного похолодання.
Бабине літо в Україні протримається до середи, 5 жовтня. А вже тоді слід діставати теплі речі – почнуться дощі, в окремих регіонах – зі снігом.
У Карпатах оголосили штормове попередження
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"У середу, 5 жовтня, погода буде "какабека": дощі, в окремих районах сильні дощі, на Заході – місцями мокрий сніг та подекуди налипання мокрого снігу, сильний вітер та суттєве зниження температури вдень до 4-9 градусів тепла, на Заході місцями в денні години до 0-4 градусів тепла. Схід та Південь поки втримаються. Кияни, важлива інформація й для вас: у найближчу середу прийде суттєве ускладнення погоди, дощі, сильний вітер та різке істотне похолодання. А поки що насолоджуйтеся теплим дебютом жовтня", – зазначає синоптик.
Зокрема, сьогодні, 2 жовтня, за даними українського Гідрометцентру, як пише ТСН.ua, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень +21…+26°С, у Карпатах +15…+20°С.
У Києві буде сухо та тепло. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +23…+25°С. У Львові без опадів. Вітер південний, помірний. Температура +23…+25°С.
У Дніпрі опадів не буде. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура +22…+24°С. В Одесі буде сухо та тепло. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура +21…+23°С.
У Харкові опадів не буде. Вітер південно-східний, помірний. Температура +21…+23°С. У Карпатах буде погода без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +15…+20°С.
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Харків+23°... +12°
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