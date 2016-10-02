Бабине літо добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг

З 5 жовтня в Україні очікують значного похолодання.

REUTERS

Бабине літо в Україні протримається до середи, 5 жовтня. А вже тоді слід діставати теплі речі – почнуться дощі, в окремих регіонах – зі снігом.

Читайте також У Карпатах оголосили штормове попередження

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У середу, 5 жовтня, погода буде "какабека": дощі, в окремих районах сильні дощі, на Заході – місцями мокрий сніг та подекуди налипання мокрого снігу, сильний вітер та суттєве зниження температури вдень до 4-9 градусів тепла, на Заході місцями в денні години до 0-4 градусів тепла. Схід та Південь поки втримаються. Кияни, важлива інформація й для вас: у найближчу середу прийде суттєве ускладнення погоди, дощі, сильний вітер та різке істотне похолодання. А поки що насолоджуйтеся теплим дебютом жовтня", – зазначає синоптик.

У Києві у найближчу середу прийде суттєве ускладнення погоди / facebook.com/tala.didenko

Зокрема, сьогодні, 2 жовтня, за даними українського Гідрометцентру, як пише ТСН.ua, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень +21…+26°С, у Карпатах +15…+20°С.

У Києві буде сухо та тепло. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +23…+25°С. У Львові без опадів. Вітер південний, помірний. Температура +23…+25°С.

У Дніпрі опадів не буде. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура +22…+24°С. В Одесі буде сухо та тепло. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура +21…+23°С.

У Харкові опадів не буде. Вітер південно-східний, помірний. Температура +21…+23°С. У Карпатах буде погода без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура +15…+20°С.