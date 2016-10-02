До Гаїті наближається найпотужніший ураган "Меттью": евакуація почалась навіть на базі Гуантанамо (фото)

16:53, 2 жовтня 2016
1594
0

На Гаїті почалася евакуація жителів з районів, де очікуються зливові дощі, повені та вітер через найпотужніший за останні 10 років у Атлантиці ураган "Меттью".

Люди забивають вікна у будівлях в очікуванні урагану / REUTERS
Люди забивають вікна у будівлях в очікуванні урагану / REUTERS

Ураган досягне берегів Гаїті і Ямайки в понеділок, 3 жовтня, передає російська служба ВВС.  Жителі цих острівних держав терміново запасаються всім необхідним.

Ураган "Меттью" став максимально потужним та загрожує Ямайці (відео)

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс особисто закликав співгромадян підготуватися до стихійного лиха і стверджує, що країна готова до урагану четвертої категорії.

Люди закуповують усе необхідне перед ураганом / REUTERS
Люди закуповують усе необхідне перед ураганом / REUTERS

Обов'язкову евакуацію всього допоміжного персоналу оголошено також на американській військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, де ураган чекають у вівторок, 4 жовтня.

Черги у супермаркетах перед ураганом / REUTERS
Черги у супермаркетах перед ураганом / REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин