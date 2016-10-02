До Гаїті наближається найпотужніший ураган "Меттью": евакуація почалась навіть на базі Гуантанамо (фото)

На Гаїті почалася евакуація жителів з районів, де очікуються зливові дощі, повені та вітер через найпотужніший за останні 10 років у Атлантиці ураган "Меттью".

Люди забивають вікна у будівлях в очікуванні урагану / REUTERS

Ураган досягне берегів Гаїті і Ямайки в понеділок, 3 жовтня, передає російська служба ВВС. Жителі цих острівних держав терміново запасаються всім необхідним.

Читайте також Ураган "Меттью" став максимально потужним та загрожує Ямайці (відео)

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс особисто закликав співгромадян підготуватися до стихійного лиха і стверджує, що країна готова до урагану четвертої категорії.

Люди закуповують усе необхідне перед ураганом / REUTERS

Обов'язкову евакуацію всього допоміжного персоналу оголошено також на американській військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, де ураган чекають у вівторок, 4 жовтня.