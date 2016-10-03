На півдні України сьогодні температура підніметься до +25°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

08:12, 3 жовтня 2016
727
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Україні сьогодні практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У столиці без опадів, удень +23°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

"Бабине літо" добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг

У Львові 3 жовтня пройде дощ, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +22°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +22°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +25° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +22°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +23°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

У Краматорську в понелельник невелика хмарність, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

Проливні дощі затопили східну частину Австралії

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин