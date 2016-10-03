На півдні України сьогодні температура підніметься до +25°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У столиці без опадів, удень +23°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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У Львові 3 жовтня пройде дощ, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +22°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +22°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.

В Україні сьогодні до +25° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +22°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +23°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

У Краматорську в понелельник невелика хмарність, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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