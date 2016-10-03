На півдні України сьогодні температура підніметься до +25°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +23°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
"Бабине літо" добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг
У Львові 3 жовтня пройде дощ, температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +17°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +22°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +22°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Харкові сонячно. Температура до +22°, вітер південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +23°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
У Краматорську в понелельник невелика хмарність, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.
Проливні дощі затопили східну частину Австралії
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°