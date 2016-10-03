У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 жовтня, у столиці повітря прогріється до +23°, опадів не очікується.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +15 °
Вологість: 82 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 16 км
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