У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів

08:30, 3 жовтня 2016
807
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 жовтня, у столиці повітря прогріється до +23°, опадів не очікується.

panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Бабине літо добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин