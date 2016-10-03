У Києві сьогодні вдень до +23°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 жовтня, у столиці повітря прогріється до +23°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Читайте також Бабине літо добігає кінця: на Україну насуваються дощі та сніг

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на півдні України вдень до +25°, у західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.