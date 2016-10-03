У західних областях оголосили штормове попередження

У понеділок, 3 жовтня, у західних, а також у Вінницькій та Житомирській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

На заході України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"3 жовтня в західних, вдень також в Вінницькій та Житомирській областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди грози та град, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі. Вночі та вранці в країні, окрім західних областей туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 жовтня в Україні очікується похолодання. У багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями навіть зі снігом.