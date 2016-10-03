Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає
Цього тижня в Україні пройдуть дощі, практично у всіх регіонах похолодає.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у західних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +25°.
У вівторок, 4 жовтня, на заході і півночі очікуються опади. Температура вдень +13°...+23°.
На півдні України сьогодні температура підніметься до +25°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
У середу, 5 жовтня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +1°...12°, вдень до +25°.
У четвер очікуються опади у всіх регіонах, крім південних і центральних областей, вночі +0°...11°, вдень до +21°.
У п'ятницю в Україні місцями дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +9°...+20°.
У суботу, практично по всій країні очікуються опади. Температура вночі +1°...10°, вдень до +21°.
У неділю в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише на сході, температура вночі +0°...+8°, вдень до +20°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°