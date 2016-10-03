Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає

10:30, 3 жовтня 2016
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Цього тижня в Україні пройдуть дощі, практично у всіх регіонах похолодає.

volynnews.com
В Україні цього тижня похолодає / volynnews.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у західних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +25°.

У вівторок, 4 жовтня, на заході і півночі очікуються опади. Температура вдень +13°...+23°.

На півдні України сьогодні температура підніметься до +25°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

У середу, 5 жовтня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +1°...12°, вдень до +25°.

У четвер очікуються опади у всіх регіонах, крім південних і центральних областей, вночі +0°...11°, вдень до +21°.

У п'ятницю в Україні місцями дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +9°...+20°.

У суботу, практично по всій країні очікуються опади. Температура вночі +1°...10°, вдень до +21°.

У неділю в Україні пройдуть дощі, без опадів буде лише на сході, температура вночі +0°...+8°, вдень до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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