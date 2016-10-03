В Японії понад 130 тисяч людей готуються до евакуації через наближення тайфуну
Більше 133 тисяч жителів південної японської префектури Окінава отримали вказівку готуватися до евакуації через наближення тайфуну "Чаба".
Про це повідомив телеканал NHK, передає ТАСС.
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По всій території префектури Окінава оголошено штормове попередження. Скасовано рух пасажирських поромів, власникам вантажних суден наказано вжити максимальні заходи безпеки.
Нагадаємо, на Гаїті почалася евакуація мешканців з районів, де через найпотужніший за останні 10 років в Атлантиці ураган "Меттью" очікуються зливи, повені і вітер.
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