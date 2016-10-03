В Японії понад 130 тисяч людей готуються до евакуації через наближення тайфуну

11:38, 3 жовтня 2016
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Більше 133 тисяч жителів південної японської префектури Окінава отримали вказівку готуватися до евакуації через наближення тайфуну "Чаба".

Reuters
Reuters

Про це повідомив телеканал NHK, передає ТАСС.

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По всій території префектури Окінава оголошено штормове попередження. Скасовано рух пасажирських поромів, власникам вантажних суден наказано вжити максимальні заходи безпеки.

Нагадаємо, на Гаїті почалася евакуація мешканців з районів, де через найпотужніший за останні 10 років в Атлантиці ураган "Меттью" очікуються зливи, повені і вітер.

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