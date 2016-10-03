У результаті сходу зсувів у Китаї загинули 13 осіб

12:14, 3 жовтня 2016
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Кількість жертв зсувів, які зійшли в Китаї 29 вересня, збільшилася до 13.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

Кількість постраждалих у результаті тайфуну "Мегі" на Тайвані перевищила 500 осіб

У селі Суцунь через зсув, викликаний проливними дощами, загинули вісім людей, 19 числяться зниклими безвісти. У повіті Веньчен, де зійшов другий зсув, підтвердили загибель п'яти людей, ще одна пропала безвісти.

Як повідомляв УНІАН, через тайфун "Мегі" у китайській провінції Фуцзянь загинула людина, 220 тисяч були евакуйовані.

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