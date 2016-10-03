На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°

13:00, 3 жовтня 2016
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Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході і півдні - до +23°.

УНИАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +22°... +23°. Завтра на цьому маршруті температура до +22°, пройдуть дощі.

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На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +16° ... +23°. У вівторок також пройдуть дощі, температура до +18°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +23°, сонячно. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській області пройде дощ, температура до +20°.

У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +23°. 4 жовтня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +17°... +21°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, у Чернівецькій області очікуються опади, +18° ... +23°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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