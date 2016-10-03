На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході і півдні - до +23°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +22°... +23°. Завтра на цьому маршруті температура до +22°, пройдуть дощі.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає
На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +16° ... +23°. У вівторок також пройдуть дощі, температура до +18°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +23°, сонячно. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській області пройде дощ, температура до +20°.
У напрямку Харкова сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +23°. 4 жовтня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +17°... +21°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність, у Чернівецькій області очікуються опади, +18° ... +23°. За даним напрямом у вівторок пройдуть дощі, температура до +18°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°