У Мексиці через виверження вулкана евакуйовано сотні місцевих жителів
Через виверження вулкана Коліма в Мексиці евакуювали сотні місцевих жителів.
Про це повідомляє The Weather Channel.
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За повідомленнями Національної служби цивільної оборони Мексики, вулкан почав викидати лаву та попіл на початку минулого тижня.
З сіл Ла-Ербабуена і Ла-Бекеррера евакуйовано загалом близько 350 людей, більшість з яких відправилися до притулку в сусідньому місті.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило
Вулкан Коліма періодично вивергається з 2013 року, експерти вважають, що велике виверження може статися в будь-який момент.
Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.
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