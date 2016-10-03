У Мексиці через виверження вулкана евакуйовано сотні місцевих жителів

Через виверження вулкана Коліма в Мексиці евакуювали сотні місцевих жителів.

Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

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За повідомленнями Національної служби цивільної оборони Мексики, вулкан почав викидати лаву та попіл на початку минулого тижня.

З сіл Ла-Ербабуена і Ла-Бекеррера евакуйовано загалом близько 350 людей, більшість з яких відправилися до притулку в сусідньому місті.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило

Вулкан Коліма періодично вивергається з 2013 року, експерти вважають, що велике виверження може статися в будь-який момент.

Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.