Через повінь у Таїланді евакуювали понад 10 тисяч осіб

16:02, 3 жовтня 2016
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За останні три дні в Таїланді через повінь евакуювали понад 10 тисяч осіб.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомив Третій національний телеканал Таїланду, передає РИА "Новости".

Через щоденні зливи в центрі Таїланду і воду, що стікає в долини центру країни з північних гір, з берегів вийшла річка Чаопрая та всі її притоки. У багатьох районах, включаючи північ Бангкока, рівень води піднявся до 2 метрів.

На півдні Онтаріо через повені оголосили надзвичайний стан

У провінції Аюттхая почали евакуацію. Тут вода піднялася до електролічильників та високовольтних трансформаторів.

Щоденні зливи не дають рівню води на затоплених вулицях впасти нижче 30-50 см. У самому Бангкоку частина вулиць щодня заливаються водою до рівня 20-30 см, однак дренажна система столиці поки справляється з припливом води, і через кілька годин після закінчення зливи вулиці висихають. Таке тимчасове затоплення призводить до багатогодинних автомобільних пробок.

Нагадаємо, більше 133 тисяч жителів південної японської префектури Окінава отримали вказівку готуватися до евакуації через наближення тайфуну "Чаба".

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