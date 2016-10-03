Завтра у багатьох регіонах України значно похолодає і пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на півдні України до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +11°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 1.5 м/с.
На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°
У Львові 4 жовтня очікуються опади, вночі +1°, вдень +14°. Вітер північний і західний, помірний.
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +3°, вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 8.2 м/с.
У Вінниці у вівторок гроза. Температура вночі +8°, вдень +18°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +10 градусів, удень +21°, мінливий, легкий.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +12°, вдень +16°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +12°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +12°, вдень +22°. Вітер південний і західний, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі +13°, вдень +20°, вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°