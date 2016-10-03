Завтра у багатьох регіонах України значно похолодає і пройдуть дощі (карта)

18:30, 3 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на півдні України до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

REUTERS
REUTERS

У Києві завтра дощ, вночі - +11°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 1.5 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°

У Львові 4 жовтня очікуються опади, вночі +1°, вдень +14°. Вітер північний і західний, помірний.

У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +3°, вдень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 8.2 м/с.

У Вінниці у вівторок гроза. Температура вночі +8°, вдень +18°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +10 градусів, удень +21°, мінливий, легкий.

УНИАН
На півдні України завтра до +22° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +12°, вдень +16°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +12°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +12°, вдень +22°. Вітер південний і західний, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі +13°, вдень +20°, вітер мінливий, легкий.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

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