У Києві завтра пройде дощ, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +18°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +15°.

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Вітер мінливий, до 1.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на півдні України до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.