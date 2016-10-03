У Києві завтра пройде дощ, вдень до +18°

19:00, 3 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +18°.

lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +15°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає

Вітер мінливий, до 1.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на півдні України до +22°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

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