Сьогодні на сході України до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на сході України вдень до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +19°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°
У Львові 4 жовтня пройде дощ, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, до 9.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок гроза. Температура +18°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +22°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +16°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°