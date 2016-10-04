Сьогодні на сході України до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на сході України вдень до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі.

У багатьох областях сьогодні пройдуть дощі/ volynnews.com

У столиці без опадів, удень +19°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Читайте також На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°

У Львові 4 жовтня пройде дощ, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, до 9.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок гроза. Температура +18°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +22°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.

В Україні сьогодні до +23° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +16°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

Читайте також Погода на тиждень: Україну накриють дощі, практично у всіх регіонах похолодає

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +22°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.