У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +19°

08:30, 4 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в столиці повітря прогріється до +19°, опадів не очікується.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +15°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі, на заході та півдні температура до +23°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:02, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на сході України вдень до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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