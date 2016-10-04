У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +19°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в столиці повітря прогріється до +19°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +15°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:02, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, на сході України вдень до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі.

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