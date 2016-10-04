У КНДР через повінь постраждали 600 тисяч осіб

У КНДР через повінь, яка сталася в кінці серпня - початку вересня, постраждали не менше 600 тисяч осіб.

Reuters

Такі дані повідомило південнокорейське товариство Червоного Хреста, передає ТАСС.

"Стихія обрушилася (на ці райони), судячи з усього, у найневідповідніший момент", - заявив глава делегації Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Кріс Стейнс.

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Організація при взаємодії з північнокорейською стороною намагається до настання зимових холодів ліквідувати наслідки повені.

"Взимку нам доведеться працювати в більш суворих умовах, тому слід приймати більше твердих рішень з приводу створення притулків (для знедолених). Це також стосується медичних послуг, постачання населенню продовольства і питної води", - додав Стейнс.

За даними Червоного Хреста, для надання гуманітарної допомоги постраждалим від стихії потрібно $15,6 млн. Цієї суми повинно вистачити на рік для надання матеріальної підтримки сотням тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через руйнівну повінь Північна Корея перебуває на межі гуманітарної катастрофи.