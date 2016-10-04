У результаті сходу зсуву в Китаї загинули 4 людини

Чотири людини загинули, ще одна отримала травми в результаті сходу зсуву в провінції Ганьсу на півночі Китаю.

Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Зсув, який зійшов у неділю, 2 жовтня, повністю знищив два житлових будинки.

На місце події відправили понад 200 рятувальників, які виявили тіла загиблих.

На даний причини сходу зсуву з'ясовуються, ведеться розслідування.

Нагадаємо, у КНДР через повінь, яка сталася в кінці серпня - на початку вересня, постраждали не менше 600 тисяч осіб.