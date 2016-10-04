У Північній Кароліні ввели режим надзвичайного стану через ураган "Меттью"

У центрі і на сході американського штату Північна Кароліна ввели режим надзвичайного стану через наближення урагану "Меттью".

Reuters

Про це йдеться в повідомленні на сайті губернатора штату Пета Макрорі.

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Режим надзвичайного стану оголошено в 66 округах в центральній частині і на сході штату з метою забезпечити його готовність до урагану.

За прогнозами метеорологів, сильний вітер і дощ можуть обрушитися на південний схід штату вранці 7 жовтня. Очікується, що в Північній Кароліні випаде 100-120 мм опадів, а швидкість вітру може досягати 117 км/ч.

Нагадаємо, через ураган "Меттью" оголосили евакуацію всього допоміжного персоналу на американській військово-морській базі Гуантанамо на Кубі.