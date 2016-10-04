На Кубі через наближення урагану евакуювали понад 1,2 тис. туристів

Через наближення урагану "Меттью" влада Куби евакуювала понад 1,2 тис. іноземних туристів зі сходу острова.

Reuters

Туристів перевезли в готелі на північному архіпелазі Хардінес-дель-Рей, передає ТАСС з посиланням на агентство Prensa Latina.

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На Хардінес-дель-Рей знаходяться 17 готелів, які можуть прийняти 7,5 тис. осіб.

За інформацією Національного центру по спостереженню за ураганами, швидкість вітру в епіцентрі "Меттью" складає 225,3 км/год. Ураган рухається на північ до території Куби зі швидкістю приблизно 9,7 км/год.

Нагадаємо, у центрі і на сході американського штату Північна Кароліна ввели режим надзвичайного стану через наближення урагану "Меттью".