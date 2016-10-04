На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +23°

13:00, 4 жовтня 2016
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Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +23°.

otzyv.ru
На автошляхах України пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +18°... +23°. Завтра на цьому маршруті температура до +20°, практично без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок дощі, температура в дорозі +10° ... +18°. У середу також очікуються опади, температура до +14°.

Сьогодні на сході України до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +22°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +20°.

У напрямку Харкова в Полтавській і Харківській областях очікуються опади. Температура в дорозі до +20°. 5 жовтня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +14°... +20°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +15° ... +18°. За даним напрямком у середу місцями пройдуть дощі, температура до +15°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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