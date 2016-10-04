На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +23°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +23°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +18°... +23°. Завтра на цьому маршруті температура до +20°, практично без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок дощі, температура в дорозі +10° ... +18°. У середу також очікуються опади, температура до +14°.
Сьогодні на сході України до +23°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +22°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +20°.
У напрямку Харкова в Полтавській і Харківській областях очікуються опади. Температура в дорозі до +20°. 5 жовтня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +14°... +20°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +15° ... +18°. За даним напрямком у середу місцями пройдуть дощі, температура до +15°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°