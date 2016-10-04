У результаті урагану "Меттью" на Гаїті загинули двоє людей
Потужний ураган "Меттью" обрушився на узбережжя Гаїті, у результаті чого загинули двоє людей.
На південному заході острова від зливи і вітру постраждало багато населених пунктів, передає Російська служба BBC.
Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)
На даний момент жертвами стихії на Гаїті стали двоє рибалок.
Повені можуть представляти особливу небезпеку саме для Гаїті, оскільки більшість населення країни живе в ненадійних халупах і особливо уразлива перед буйством стихії.
Також тисячі людей продовжують жити в наметах після руйнівного землетрусу 2010 року.
Найпотужніший ураган десятиліття дістався південно-західної частини Гаїті
Нагадаємо, через наближення урагану "Меттью" влада Куби евакуювала понад 1,2 тис. іноземних туристів зі сходу острова.
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