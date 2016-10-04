У результаті урагану "Меттью" на Гаїті загинули двоє людей

14:44, 4 жовтня 2016
980
0

Потужний ураган "Меттью" обрушився на узбережжя Гаїті, у результаті чого загинули двоє людей.

Reuters
Reuters

На південному заході острова від зливи і вітру постраждало багато населених пунктів, передає Російська служба BBC.

Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)

На даний момент жертвами стихії на Гаїті стали двоє рибалок.

Повені можуть представляти особливу небезпеку саме для Гаїті, оскільки більшість населення країни живе в ненадійних халупах і особливо уразлива перед буйством стихії.

Також тисячі людей продовжують жити в наметах після руйнівного землетрусу 2010 року.

Нагадаємо, через наближення урагану "Меттью" влада Куби евакуювала понад 1,2 тис. іноземних туристів зі сходу острова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин