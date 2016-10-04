У Колорадо евакуювали майже дві тисячі місцевих жителів через лісову пожежу

16:03, 4 жовтня 2016
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Через лісову пожежу в американському штаті Колорадо місцева влада евакуювала 1950 місцевих жителів.

Jesica Geffre
У Колорадо через лісову пожежу евакуювали місцевих жителів / Jesica Geffre

Про це повідомляє The Denver Post.

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В окрузі Пуебло евакуація почалася в понеділок після 22:00 за місцевим часом. Тут вогонь знищив сім будівель, серед яких пошта, школа і житлові будинки.

Поширенню пожежі в регіоні сприяють сильний вітер і суха погода.

Інформація про потерпілих наразі не надходила.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на півночі штату Каліфорнія (США) знищила вісім будинків, також постраждав один пожежник.

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