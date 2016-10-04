Завтра практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня, на сході України до +24°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

В Україні завтра очікуються дощі / ua-travels.livejournal.com

У Києві завтра дощ, вночі - +7°, вдень +14°. Вітер західний і південно-східний, до 3.6 м/с.

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У Львові 5 жовтня очікуються опади, вночі +1°, вдень +5°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.

У Вінниці в середу пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +6°, вдень +19°, вітер мінливий, легкий.

На сході завтра до +24° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +11°, вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

У Сімферополі дощ. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +13°, вдень +22°, вітер південний і південно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

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