Завтра практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня, на сході України до +24°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +7°, вдень +14°. Вітер західний і південно-східний, до 3.6 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +23°
У Львові 5 жовтня очікуються опади, вночі +1°, вдень +5°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.
У Вінниці в середу пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +6°, вдень +19°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +11°, вдень +20°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Сімферополі дощ. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +13°, вдень +22°, вітер південний і південно-східний, легкий.
У Колорадо евакуювали майже дві тисячі місцевих жителів через лісову пожежу
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°