У Києві завтра вдень до +14°, пройде дощ

19:00, 4 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 жовтня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +14°.

REUTERS
REUTERS

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +11°.

На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +23°

Вітер західний і південно-східний, до 3.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:05, а зайде у 18:26.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, на сході України до +24°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

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