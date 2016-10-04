У Києві завтра вдень до +14°, пройде дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 жовтня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +14°.

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До вечора в Києві температура повітря знизиться до +11°.

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Вітер західний і південно-східний, до 3.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:05, а зайде у 18:26.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, на сході України до +24°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.