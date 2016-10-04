Небезпечна краса: ураган "Меттью" наближається до берегів Куби (фоторепортаж)

Наприкінці вересня 2016 року в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Меттью", який пізніше отримав статус урагану.

Люди спостерігають за наближенням "Меттью" до берегів Куби / Фото REUTERS

Буревій несе найбільшу небезпеку для Ямайки, Гаїті, Куби і Багамських островів.

При цьому влада Куби вже евакуювала понад 1,2 тис. іноземних туристів зі сходу острова.

Втім, знайшлися люди, які залишилися на березі поспостерігати за наближенням "Меттью" - зокрема, урагану передують високі хвилі.