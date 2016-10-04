Небезпечна краса: ураган "Меттью" наближається до берегів Куби (фоторепортаж)

18:13, 4 жовтня 2016
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Наприкінці вересня 2016 року в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Меттью", який пізніше отримав статус урагану.

REUTERS
Люди спостерігають за наближенням "Меттью" до берегів Куби / Фото REUTERS

Буревій несе найбільшу небезпеку для Ямайки, Гаїті, Куби і Багамських островів.

При цьому влада Куби вже евакуювала понад 1,2 тис. іноземних туристів зі сходу острова.

Втім, знайшлися люди, які залишилися на березі поспостерігати за наближенням "Меттью" - зокрема, урагану передують високі хвилі.

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