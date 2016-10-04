Метеорологи прогнозують "нестійку" зиму, а прихід весни – з середини лютого

Зима 2016-2017 рр. в Україні в цілому буде теплою, але з кількома періодами різких похолодань, які змінюватимуться потеплінням до позитивних температур.

Зимова погода прийде в Україну наприкінці листопада – початку грудня / УНІАН

Про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова.

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«Зима буде нестійкою. Якщо порахувати всю кількість днів, то за жовтень-лютий холодних днів набереться десь 20-25. А в інші дні температурний режим буде дуже високий, позитивний», - сказала Мартазінова.

Вона зазначила, що в найближчі дні, 7-9 жовтня, українцям слід очікувати незначного похолодання до -6°C вночі, після чого температура знову встановиться на порівняно високих для жовтня позитивних температурах. Варто очікувати похолодання і наприкінці жовтня: 28-30 числа температура може доходити до -10°C вночі.

За словами Мартазінової, зимова погода прийде в Україну наприкінці листопада – на початку грудня. Тоді ж завдяки рясним опадам сформується і сніжний покрив, який протримається щонайменше до нового року.

«Сніговий покрив ляже. На скільки промерзне земля в цей момент, і на скільки він буде високим, від цього залежатиме, зникне він із середини грудня чи ні. Мені здається, він протримається, тому що на початку грудня буде різке похолодання і наприкінці грудня буде похолодання і знову опади. Тобто сніговий покрив повинен бути цього року», - сказала Мартазінова.

Вона зазначила, що похолодання на Новий рік буде найсильнішим, температура 28-31 грудня може досягти -18°C. Також порівняно холодні дні будуть 24-26 січня, 5-6 та 10-11 лютого. З середини лютого метеорологи очікують початку весняних процесів.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня кожного року. На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу України» скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 млрд кубометрів, а не 14,4-14,5 млрд кубометрів, як планувалося раніше. Топ-менеджмент «Нафтогазу» вважає неможливим наповнити сховища такою кількістю без закупівлі газу в російського «Газпрому». При цьому з листопада 2015 року і до сьогодні «Нафтогаз» не купує газ у «Газпрому».