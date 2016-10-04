Стихія у Львові валить дерева і пускає сміття за водою (фото)

22:19, 4 жовтня 2016
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Сильна злива і пориви вітру накрили Львів.

НП у Львівській області
Дерево впало на дорогу / НП у Львівській області

Через затяжний дощ і сильний вітер у Львові 4 жовтня падали дерева та сміття плавало вулицею.

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Близько 9 вечора на вулиці Стрийській поблизу Монументу слави дерево упало на проїжджу частину, овідомили у патрульній поліції Львова.

Перед цим на сторінці Варта1 у Facebook містяни повідомляли про поламані дерева на вулицях Науковій та Енергетичній.

Сміття попливло вулицею / Facebook
Сміття попливло вулицею / Facebook

Також вдень через сильний дощ невивезене з дворів сміття попливло по дорогах та тротуарах, повідомляв ZIK. Це спостерігали, наприклад, мешканці Сихова. У соціальні мережі львів’яни почали викладати відповідні фотографії. 

Також місцеві мешканці нарікали, що через дощ у Львові каналізація не справляється з потоком води. Зазначимо, вулицю Стуса, де планують запустити трамвай до Сихова, відкрили після капітального ремонту у серпні.

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