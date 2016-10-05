Сьогодні практично у всіх областях України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня на сході України вдень до +24°, у багатьох областях пройдуть дощі.

Практично по всій Україні сьогодні дощі / tivasyk.info

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +14°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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У Львові 5 жовтня очікуються опади, температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, до 8.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +11°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +19°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.

В Україні сьогодні до +24° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +20°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі злива. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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