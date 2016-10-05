Сьогодні практично у всіх областях України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня на сході України вдень до +24°, у багатьох областях пройдуть дощі.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +14°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Метеорологи прогнозують "нестійку" зиму, а прихід весни – з середини лютого
У Львові 5 жовтня очікуються опади, температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +7°. Вітер мінливий, до 8.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу пройде дощ. Температура +11°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +19°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +20°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Дніпрі злива. Температура повітря +20°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура підніметься до +23°
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°