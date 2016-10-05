У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура підніметься до +14°

08:30, 5 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 жовтня в столиці повітря прогріється до +14°, пройде дощ.

УНИАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:05, а зайде у 18:26.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня на сході України вдень до +24°, у багатьох областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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