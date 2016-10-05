На заході України через сильні дощі очікується підвищення рівнів води у річках

Через сильні дощі у західних областях України до 6 жовтня очікується підйом рівнів води у річках.

На заході України через сильні дощі очікується підйом рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, на річках басейну Прип’яті в межах Волинської і Рівненської областей вода підніметься на 0,1- 0,5 м, на річках Закарпаття на 0,3-1,0 м, у нижній течії Боржави - до 1,5 м.

За інформацією рятувальників, підвищення рівнів води відбуватиметься без негативних наслідків. При сильних зливах не виключене формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, 5 жовтня на сході України вдень до +24°, у багатьох областях пройдуть дощі.