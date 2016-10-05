Через негоду у Львівській та Волинській областях знеструмлено 137 населених пунктів

09:56, 5 жовтня 2016
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У ніч на 5 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 137 населених пунктів у двох областях.

vgolos.com.ua
Через негоду знеструмлені 137 населених пунктів / vgolos.com.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні практично у всіх областях України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)

Зокрема, без електропостачання залишився 121 населений пункт у Львівській області та 16 населених пунктів - у Волинській.

До робіт з відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, через затяжний дощ і сильний вітер у Львові 4 жовтня падали дерева і сміття плавало вулицями.

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