Через негоду у Львівській та Волинській областях знеструмлено 137 населених пунктів
У ніч на 5 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 137 населених пунктів у двох областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні практично у всіх областях України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)
Зокрема, без електропостачання залишився 121 населений пункт у Львівській області та 16 населених пунктів - у Волинській.
До робіт з відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, через затяжний дощ і сильний вітер у Львові 4 жовтня падали дерева і сміття плавало вулицями.
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