Ураган "Меттью" дійшов до узбережжя Куби

10:24, 5 жовтня 2016
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Потужний ураган "Меттью" обрушився на східне узбережжя Куби.

Reuters
Reuters

Про це повідомило місцеве телебачення, передає ТАСС.

Очікується, що епіцентр урагану пройде недалеко від Пунта де Майси і вийде у відкрите море неподалік від міста Баракоа, де проживають близько 40 тис. осіб.

На Кубі через наближення урагану евакуювали понад 1,2 тис. туристів

За прогнозами синоптиків, пориви вітру можуть досягати 300 км/год, в той час як у гірських районах ймовірно випадання до 500 мм опадів. В інтенсивній зоні ураган здатний викликати хвилі заввишки до 10 метрів.

На даний момент у Бакароа спостерігаються сильні затоплення прибережних територій, перервана подача електроенергії, зростає рівень води в річках, повалено дерева.

Головний штаб цивільної оборони називає головним завданням уникнення людських жертв.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" на Гаїті загинули дві людини.

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