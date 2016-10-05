Захід України засипає снігом (відео)

10:43, 5 жовтня 2016
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Сьогодні, 5 жовтня, українські гірськолижні курорти Буковель та Драгобрат почало засипати снігом.

bukovel.com
Захід України засипає снігом / bukovel.com

Про це свідчать відео з веб-камер та на сторінці "Буковель" у Facebook.

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За прогнозом Погода УНІАН, у Буковелі та Драгобраті сильний снігопад триватиме до кінця поточної доби, а температура опуститься до 0°.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 137 населених пунктів у двох областях.

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