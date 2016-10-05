В Україні оголосили штормове попередження
У середу, 5 жовтня, у багатьох областях України очікуються сильні дощі та вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"За прогнозами Укргідрометцентру, 5 жовтня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях сильні дощі, 5 жовтня подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні дуже сильний дощ з переходом 5 жовтня в мокрий сніг, в горах з утворенням снігового покриву; пориви вітру 15-20 м/с, в горах 25 м/с. 5 жовтня в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.
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Також протягом 5-6 жовтня в Україні, крім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, зниження температури: вночі до 4-10°, вдень до 12-17°, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°, в Карпатах вночі та вдень до 2° морозу - 4° тепла.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.
Особливо обережними варто бути під час сильних злив, адже це природне явище є досить небезпечним і може стати причиною виникнення надзвичайних подій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 137 населених пунктів у двох областях.
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°