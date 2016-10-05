В Україні оголосили штормове попередження

У середу, 5 жовтня, у багатьох областях України очікуються сильні дощі та вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 5 жовтня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях сильні дощі, 5 жовтня подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні дуже сильний дощ з переходом 5 жовтня в мокрий сніг, в горах з утворенням снігового покриву; пориви вітру 15-20 м/с, в горах 25 м/с. 5 жовтня в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

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Також протягом 5-6 жовтня в Україні, крім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, зниження температури: вночі до 4-10°, вдень до 12-17°, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°, в Карпатах вночі та вдень до 2° морозу - 4° тепла.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Особливо обережними варто бути під час сильних злив, адже це природне явище є досить небезпечним і може стати причиною виникнення надзвичайних подій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 137 населених пунктів у двох областях.