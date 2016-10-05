Жителів України попереджають про заморозки 6-7 жовтня

12:16, 5 жовтня 2016
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У більшості західних областей 6-7 жовтня очікуються заморозки 0-5°.

moldova24.net
Жителів України попереджають про заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні оголосили штормове попередження

"6-7 жовтня в більшості західних областей, 7 жовтня і в Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту (на заході місцями і в повітрі) заморозки 0-5°", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, 5 жовтня, українські гірськолижні курорти Буковель та Драгобрат почало засипати снігом.

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