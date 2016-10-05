На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У середу і четвер на автодорогах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +21°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +14°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, практично без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у середу дощі, температура в дорозі +2° ... +15°. У четвер у Київській та Закарпатській області очікуються опади, температура до +14°.
Сьогодні практично у всіх областях України пройдуть дощі, на сході до +24° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +21°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +19°.
У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +21°. 6 жовтня на цьому напрямі у Київській та Харківській області очікуються опади, температура +14°... +17°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +15°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +14°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°