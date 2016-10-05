На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°

У середу і четвер на автодорогах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +21°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +14°... +18°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, практично без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у середу дощі, температура в дорозі +2° ... +15°. У четвер у Київській та Закарпатській області очікуються опади, температура до +14°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +21°, місцями пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +19°.

У напрямку Харкова дощі. Температура в дорозі до +21°. 6 жовтня на цьому напрямі у Київській та Харківській області очікуються опади, температура +14°... +17°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +15°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +14°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.