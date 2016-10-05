У Південній Кореї через тайфун "Чаба" загинули троє людей

Тайфун "Чаба", який обрушився на Південну Корею, забрав життя не менше трьох людей.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Тайфун призвів до повені, яка затопила головний порт країни і призвела до зупинки виробництва на декількох великих заводах.

Особливо сильне підтоплення спостерігається в містах Ульсан і Пусан, де під воду пішли автомобілі, а багато житлових будинків виявилися зруйнованими.

Очікується, що до того часу, як "Чаба" дійде до узбережжя Японії, він ослабне до тропічного шторму.

Нагадаємо, потужний ураган "Меттью" обрушився на східне узбережжя Куби. За прогнозами синоптиків, пориви вітру можуть досягати 300 км/год, у той час як у гірських районах ймовірно випадання до 500 мм опадів.