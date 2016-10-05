У результаті урагану "Меттью" на Карибах загинули 11 людей

Не менше 11 людей загинули в результаті урагану "Меттью" у країнах Карибського басейну.

Reuters

Про це повідомляє USA Today.

Читайте також У Південній Кореї через тайфун "Чаба" загинули троє людей

За інформацією Національного центру США по спостереженню за ураганами, швидкість вітру в епіцентрі урагану досягає 200 км/ч. У результаті стихії загинули 11 осіб, п'ятеро з них - на Гаїті.

Зараз ураган рухається в бік США. У штатах Флорида і Південна Кароліна більше 1 мільйона людей готуються до евакуації.

Як повідомляв УНІАН, вночі ураган "Меттью" обрушився на узбережжя Куби. За прогнозами синоптиків, пориви вітру можуть досягати 300 км/год, у той час як у гірських районах ймовірне випадання до 500 мм опадів. У найбільш інтенсивній зоні ураган здатний викликати хвилі заввишки до 10 метрів.