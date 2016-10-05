У результаті урагану "Меттью" на Карибах загинули 11 людей
Не менше 11 людей загинули в результаті урагану "Меттью" у країнах Карибського басейну.
Про це повідомляє USA Today.
У Південній Кореї через тайфун "Чаба" загинули троє людей
За інформацією Національного центру США по спостереженню за ураганами, швидкість вітру в епіцентрі урагану досягає 200 км/ч. У результаті стихії загинули 11 осіб, п'ятеро з них - на Гаїті.
Зараз ураган рухається в бік США. У штатах Флорида і Південна Кароліна більше 1 мільйона людей готуються до евакуації.
Як повідомляв УНІАН, вночі ураган "Меттью" обрушився на узбережжя Куби. За прогнозами синоптиків, пориви вітру можуть досягати 300 км/год, у той час як у гірських районах ймовірне випадання до 500 мм опадів. У найбільш інтенсивній зоні ураган здатний викликати хвилі заввишки до 10 метрів.
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+27°... +16°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +16°
-
Миколаїв+29°... +17°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +18°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 82 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин