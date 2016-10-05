В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +21° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України до +21°, практично без опадів.
У Києві завтра дощ, вночі - +7°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У Львові 6 жовтня без опадів, вночі +2°, вдень 11°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +2°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +6°, вдень +16°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +8°, вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Краматорську у четвер дощ, температура вночі +14°, вдень +18°, вітер мінливий, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +15°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°