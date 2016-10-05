В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +21° (карта)

18:30, 5 жовтня 2016
900
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України до +21°, практично без опадів.

УНИАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра дощ, вночі - +7°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°

У Львові 6 жовтня без опадів, вночі +2°, вдень 11°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +2°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +6°, вдень +16°, вітер мінливий, слабкий.

УНИАН
В Україні завтра до +21° / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +8°, вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Краматорську у четвер дощ, температура вночі +14°, вдень +18°, вітер мінливий, легкий.

Захід України засипає снігом (відео)

У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +15°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин