В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +21° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України до +21°, практично без опадів.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра дощ, вночі - +7°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

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У Львові 6 жовтня без опадів, вночі +2°, вдень 11°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +2°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +6°, вдень +16°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +21° / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +8°, вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Краматорську у четвер дощ, температура вночі +14°, вдень +18°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +15°, вдень +19°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

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