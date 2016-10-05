Завтра в Києві пройде дощ, температура вдень до +12°

19:00, 5 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 жовтня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +12°.

УНИАН
У Києві завтра очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +10°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°

Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 18:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України до +21°, практично без опадів.

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