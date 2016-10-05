Після тривалої зливи над Києвом розкинулась незвичайна подвійна веселка (фото, відео)

19:01, 5 жовтня 2016
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Увечері 5 жовтня кияни спостерігали незвичайне погодне явище - подвійну веселку.

tsn.ua
Подвійна веселка над Києвом / tsn.ua

Увечері 5 жовтня кияни спостерігали подвійну веселку.

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Впродовж дня у Києві тривав дощ, який періодично переростав у зливу.

На завтра, 6 жовтня, синоптики також прогнозують дощ, вночі - +7°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

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