Сьогодні на півдні України до +21°, на сході пройдуть дощі (карта)

08:09, 6 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України вдень до +21°, у східних облатсях очікуються опади.

УНИАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на сході температура до +21°

У Львові 6 жовтня мінлива хмарність, температура повітря вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +12°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура +13°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +16°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.

УНИАН
В Україні до +21° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +18°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +21°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря +18°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у четвер дощ, удень +19°. Вітер мінливий, легкий.

Захід України засипає снігом (відео)

У Сєвєродонецьку сьогодні злива, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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