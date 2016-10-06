У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 жовтня у столиці повітря прогріється до +13°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:06, а зайде у 18:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 жовтня, на півдні України вдень до +21°, у східних облатсях очікуються опади.

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