У Південній Кореї в результаті тайфуну "Чаба" загинули семеро людей
Не менше семи осіб загинули, троє пропали без вісті в результаті тайфуну "Чаба".
Про це повідомило Міністерство громадської безпеки Республіки Корея, передає ТАСС.
"Станом на 11 ранку (05:00 за Києвом) підтверджено загибель семи людей, ще троє числяться зниклими без вісті", - йдеться в повідомленні.
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Від удару стихії найбільше постраждали міста Пусан і Ульсан.
Через ураган 229 тис. домогосподарств залишилися без електрики. На даний момент енергопостачання більшості з них відновлено.
Крім того, на півдні країни було скасовано або відкладено більше сотні авіарейсів, припинено морське сполучення, зафіксовані перебої в рух швидкісних поїздів.
Тайфун знищив урожай на 7,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель, пошкодив 508 житлових будинків і тисячі автомобілів.
Нагадаємо, не менше 11 людей загинули в результаті урагану "Меттью" у країнах Карибського басейну.
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