Жертвами урагану "Меттью" стали 26 людей

10:30, 6 жовтня 2016
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У результаті урагану "Меттью" у країнах Карибського басейну загинули не менше 26 осіб.

Последствия урагана
Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Швидкість вітру в епіцентрі урагану досягала 230 км/ч.

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Найбільші руйнування стихія принесла на Гаїті. Тут загинули 22 людини, зруйновані численні будівлі і дороги.

У деяких містах людям довелося ночувати на вулиці, тому що ураган зруйнував або пошкодив більшість будинків.

Зараз "Меттью"рухається у бік Багамських островів, а також загрожує південно-східним штатам США.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, троє пропали без вісті в результаті тайфуну "Чаба".

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