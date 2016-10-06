Понад 1,5 млн жителів Флориди знаходяться в зоні евакуації через ураган "Меттью"

Більше 1,5 млн жителів штату Флорида (США) знаходяться в зонах евакуації через наближення урагану "Меттью".

Ураган "Меттью" наближається до Флориди / Reuters

Про це йдеться в повідомленні на сайті губернатора штату Ріка Скотта.

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У багатьох районах штату евакуація вже почалася, місцевих жителів відправляють до організованих притулків.

Губернатор закликав мешканців районів, яким загрожує стихія, покинути свої будинки до того, як ураган досягне штату.

Раніше повідомлялося, що в результаті урагану "Меттью" у країнах Карибського басейну загинули не менше 26 осіб. Найбільші руйнування стихія принесла на Гаїті. У деяких містах людям довелося ночувати на вулиці, тому що ураган зруйнував або пошкодив більшість будинків.