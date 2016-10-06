Кількість жертв зсуву у Китаї зросла до 15

У результаті сходу зсуву в Китаї загинули 15 людей, ще 12 вважаються зниклими безвісти.

Наслідки сходження зсуву в Китаї / Reuters

Зсув стався ще минулої середи, 29 вересня. Тоді рятувальникам вдалося врятувати 15 осіб, передає РИА "Новости" з посиланням на China News Service.

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Зсув зійшов в селі Суцунь в повіті Суйчан після того, як на країну обрушився тайфун "Мегі". У селі зруйновано 20 будинків, ще 17 підтоплені. З довколишніх будинків евакуювали 1460 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 13 загиблих.