На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°
У четвер та п'ятницю на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +21°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +13°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у четвер у Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +6° ... +13°. У п'ятницю по цьому маршруту очікуються опади, температура до +13°.
Сьогодні на півдні України до +21°, на сході пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +21°, без опадів. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +21°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +19°. 7 жовтня на цьому напрямку в Полтавській області пройде дощ, температура +13°... +19°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +11° ... +13°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +13°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°