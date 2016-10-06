На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на сході температура до +21°

У четвер та п'ятницю на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +21°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +13°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +18°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у четвер у Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +6° ... +13°. У п'ятницю по цьому маршруту очікуються опади, температура до +13°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +21°, без опадів. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +21°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +19°. 7 жовтня на цьому напрямку в Полтавській області пройде дощ, температура +13°... +19°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +11° ... +13°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +13°.

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