Польщу накрив шторм, є постраждалі

14:39, 6 жовтня 2016
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На Польщу обрушився шторм, який призвів до підтоплень та значних пошкоджень.

REUTERS
REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На півдні Онтаріо через повені оголосили надзвичайний стан

У місті Драґанова сильний вітер поламав дерева, пошкодив мости та порвав лінії електропередачі. Через зливу підтопленими виявилися кілька десятків будинків, є постраждалі. 

Також стихія розтрощила причал у місті Сопот.

Через шторм рятувальники просять людей не підходити близько до води.

Нагадаємо, більше 1,5 млн жителів штату Флорида (США) знаходяться в зонах евакуації через наближення урагану "Меттью".

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