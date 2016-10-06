Польщу накрив шторм, є постраждалі

На Польщу обрушився шторм, який призвів до підтоплень та значних пошкоджень.

REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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У місті Драґанова сильний вітер поламав дерева, пошкодив мости та порвав лінії електропередачі. Через зливу підтопленими виявилися кілька десятків будинків, є постраждалі.

Також стихія розтрощила причал у місті Сопот.

Через шторм рятувальники просять людей не підходити близько до води.

Нагадаємо, більше 1,5 млн жителів штату Флорида (США) знаходяться в зонах евакуації через наближення урагану "Меттью".