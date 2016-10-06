Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 4,5 км

16:01, 6 жовтня 2016
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Вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту 4,5 км над рівнем моря.

volkstat.ru
Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на висоту 4,5 км / volkstat.ru

Про це повідомили в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає ТАСС.

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"Стовп попелу на вулкані Шивелуч піднявся на висоту до 4,5 км над рівнем моря. Шлейф поширився в західному і північно-західному напрямках на 5 км", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано.

Нагадаємо, через виверження вулкану Коліма в Мексиці евакуювали сотні місцевих жителів.

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