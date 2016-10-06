Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 4,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту 4,5 км над рівнем моря.

Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на висоту 4,5 км / volkstat.ru

Про це повідомили в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає ТАСС.

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"Стовп попелу на вулкані Шивелуч піднявся на висоту до 4,5 км над рівнем моря. Шлейф поширився в західному і північно-західному напрямках на 5 км", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано.

Нагадаємо, через виверження вулкану Коліма в Мексиці евакуювали сотні місцевих жителів.